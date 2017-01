Motorista colide em carro estacionado e se recusa a fazer o teste do bafômetro em Encantado

Por volta das 22h30min do sábado (07), um homem de 40 anos foi autuado por recusar o bafômetro após colidir seu automóvel Gol em um carro estacionado, na rua Tiradentes, no bairro Porto XV. O motorista teve ferimentos leves no rosto e foi medicado no Hospital Santa Teresinha. Apresentando hálito etílico, ele não fez o teste do etilômetro, chegou a ser levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado, mas acabou liberado após o registro de embriaguez, sem a lavratura do flagrante.

Texto: Portal Região dos Vales