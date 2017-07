Muçunense será a representante estadual no Miss Universe Baby 2017

Em dezembro o Rio Grande do Sul será Muçum no Miss Universe Baby 2017. Com apenas três anos e um pouco menos de um metro de altura, Ana Cláudia Robetti Moriggi, esbanja beleza e simpatia e, por isso, conquistou os jurados na etapa estadual do concurso que aconteceu nos dias 15 e 16 de julho, em Santa Cruz do Sul.

Depois de concorrer com outras sete meninas, Ana torna-se representante do Estado na etapa nacional, que ocorrerá do dia 15 a 18 de dezembro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A garota participou com êxito de uma série de entrevistas, sendo interrogada pela Miss Brasil 1986, Deise Nunes.

Segundo sua coordenadora municipal, Giovana Maria Girelli, Ana tem capacidade de responder as perguntas contando histórias, o que demonstrou extrema criatividade. Além disso, ela gravou um vídeo de apresentação o qual encantou os organizadores do evento, entre eles, o coordenador estadual, Paulo Moura.

Pela primeira vez, Muçum tem uma representante no concurso. Na tarde de ontem (20), a garota esteve no gabinete do Poder Executivo, onde foi recebida e presenteada pelo prefeito Lourival de Seixas, vice-prefeito Lauro Fronchetti, além da Secretária de Ação Social, Cultura, Turismo e Desporto, Jacinta Casagrande.

A performance da menina é vista com entusiasmo pelo prefeito. Para ele, é sempre importante para o município ter pessoas, sobretudo jovens, que levam o nome da cidade adiante e demonstram ótima representatividade. Lourival desejou sorte a garota que já se prepara para a próxima etapa.

Texto: Ascom Muçum