“Muitas pessoas não se mantêm magras. Por que?” – por Eliana Giacobbo

“Depois de muito, muito esforço consegui perder peso, mas acabei recuperando todo ele e ainda um pouco mais”. Quem não já ouviu uma conversa parecida com essa? O que ocorre com essas pessoas? O que faz as pessoas comerem compulsivamente ou comer sem pensar ou comer tudo o que vem pela frente, depois ficar quase sem comer nada, com dietas restritíssimas, e depois voltar a comer mais que antes das dietas?

Muitos casos de sobrepeso e obesidade podem ser resultados de crenças que vieram juntos com todas as informações que nos foram passadas durante nossa infância e que acreditamos de uma forma que nada pode mudar, inclusive que fazer dieta é um sacrifício. E se não fosse como seria? O que nós entendemos como dieta? E se comer tudo o que eu quero sem sentir culpa fosse possível, como seria? E se eu comesse tranquilamente uma quantidade suficiente para manter todas as funções do meu organismo funcionando sem ficar sofrendo pelo alimento não consumido como seria?

Algumas pessoas comem tudo o que gostam e o que sentem vontade e se mantêm magras pelo fato de ter a mente no controle do processo. Com outros padrões de apetite, sem estresses na hora de se alimentar, conhecendo os alimentos e cada reação (boa ou ruim) que cada um desencadeia no organismo, construindo uma nova forma de pensar de como se alimentar o indivíduo pode emagrecer tranquilamente sem voltar a ganhar os quilos eliminados nunca mais.

Se uma pessoa faz dieta e deixa guardadas as roupas grandes e largas para serem utilizadas quando “voltar”, o quanto ela acredita que vai ser magra? Se uma pessoa diz que seu excesso de peso é genético por causa de sua mãe ou de seu pai ou de sua tia qual a chance desta pessoa se permitir ser magra? Se uma pessoa diz: “sou gorda”, “sempre fui gorda”, “tenho a mente gorda”, o que uma dieta pode fazer com essa pessoa diante de tanta convicção? Essa pessoa simplesmente afirma a tudo e a todos que É assim.

Portanto é importante trabalhar o software negativo que está impregnado na mente e mudar as crenças e os sentimentos. Consequentemente a forma de agir irá se tornar automática fazendo com que o organismo encontre o seu peso natural e de forma natural. É o melhor método de eliminação e manutenção do peso e que perdura para toda vida e a melhor notícia: pode ser iniciado a qualquer momento e em qualquer fase da vida, portanto use o cérebro a seu favor.

Boa semana!!!

Eliana Giacobbo – Nutricionista Coach de Emagrecimento