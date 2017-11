Muito amor e informação para receber os bebês

Em três manhãs de sábado do mês de outubro o Hospital Ouro Branco (HOB), de Teutônia, promoveu mais uma edição do curso gratuito de gestantes. Esta foi a segunda turma de 2017, com cerca de 30 participantes, entre gestantes e acompanhantes.

A programação contou com palestras com profissionais das áreas de psicologia, nutrição, fonoaudiologia, educação física, saúde bucal, pediatria, ginecologia e obstetrícia, anestesia e enfermaria, além da participação especial de colaboradores da internação hospitalar e do cartório.

A formação recebeu elogios dos participantes, que enalteceram a importância das informações repassadas pelos profissionais, numa preparação para a gestação e a chegada do bebê, tranquilizando gestantes e familiares para esse momento especial da vida. Os futuros papais também tiveram a oportunidade de saber mais sobre o seu importante papel ao longo dos nove meses e depois do nascimento.

Além das palestras, o último encontro, realizado na manhã do dia 28 de outubro, ainda contou com visitação às dependências do hospital teutoniense. O HOB oferece o curso de gestantes desde 1997, gratuitamente. Nesse período foram realizados diversos aperfeiçoamentos e a participação de futuros pais e mães tem crescido ano a ano. A próxima turma deve ser aberta no primeiro semestre de 2018.

