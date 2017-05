Mulher é presa por envolvimento em homicídio na cidade de Encantado

A Delegacia de Polícia de Encantado, em investigação referente ao homicídio ocorrido nesta cidade no dia 06 de maio, prendeu nesta manhã (19) R.H., 25 anos, apontada como co – autora do crime que vitimou Israel Vidal, atingido com um disparo na cabeça enquanto dirigia seu veiculo, próximo ao trevo principal de acesso ao município de Encantado.

Conforme a Polícia Civil foi cumprido mandado de busca e apreensão do veículo utilizado no crime e de prisão preventiva da indiciada. R.H. Ela não estava em sua residência no Bairro Jardim da Fonte, tendo sido localizada em uma residência na cidade de Roca Sales. O outro autor, K. F., de 19 anos, foi preso em flagrante dois dias após o homicídio, por porte ilegal de arma e também teve a prisão preventiva decretada após as investigações. A ação contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Muçum. A presa será encaminhada ao Presídio Estadual de Encantado.

Saiba mais:

O jovem foi baleado na madrugada do sábado (06), em Encantado, enquanto conduzia um automóvel Gol no sentido a seu município. A vítima havia saído de um baile em Roca Sales, onde teria havido um desentendimento com outros indivíduos. Na ERS-129, na altura do bairro Santa Clara, em Encantado, um Palio branco encostou no carro do rapaz e o caroneiro efetuou disparos.

O automóvel saiu da pista após o motorista ser atingido. Israel foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Santa Teresinha de Encantado, sendo transferido à casa de saúde de Canoas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom PC