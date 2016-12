Mulher morre e cinco ficam feridos em acidente na ERS-129 em Dois Lajeados

Mais um gravíssimo acidente de trânsito foi registrado na ERS-129, no final da tarde de ontem, no Km 116, em Dois Lajeados. Ocorreu uma colisão frontal entre um automóvel Golf e um Gol foi registrado na altura da Linha Dona Cândida Mattei, divisa com o município de Guaporé. Cinco pessoas ficaram feridas sendo encaminhadas para os hospitais Manoel Francisco Guerreiro (Guaporé) e São Roque (Dois Lajeados).

A muçunense Débora Acco da Silva, 41 anos, passageira do Gol, não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo informações, o Golf seguia no sentido Dois Lajeados/Guaporé, quando em uma curva o condutor Joener Pellin, 26 anos, acompanhado dos amigos Regis Tomazi, 25 anos e Samuel Chagas, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e acertou frontalmente o Gol, que trafega no sentido contrário.

No Gol estava a família residente em Muçum: o condutor Edilson da Silva, 41 anos, conhecido por Kininho, a esposa Débora e o filho do casal, Elmer Acco da Silva de 15 anos. Débora ficou presa às ferragens , sendo resgatada pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. e acabou morrendo a caminho do Hospital de Guaporé. Edilson e o filho Elmer foram levados para atendimento ao Hospital de Guaporé onde receberam atendimento e foram liberados. Já os 3 ocupantes do GOLF Joener Pellin, Regis Tomazi, e Samuel Chagas permanecem internados no Hospital de Dois Lajeados. Édson recebeu alta hospitalar , mas esta com fratura no pé. Elmer permanece internado no hospital de Muçum.

Foto: Divulgação