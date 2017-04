Mulher morre em acidente de trânsito em Lajeado

Por volta das 7h40min de ontem (17), no bairro Conservas, em Lajeado, uma colisão frontal entre uma motoneta e um automóvel, resultou na morte de Marlete Vieira Teixeira (49). De acordo com a Brigada Militar (BM), a motoneta Biz, conduzida por Marlete, trafegava no sentido Lajeado – Cruzeiro do Sul, e o Toyota Fielder, no sentido inverso. Os dois veículos têm placas de Lajeado. O condutor do automóvel não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para embriaguez.

Texto: Portal Região dos Vales