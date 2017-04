Mulheres confeccionam coelhos em oficina do Cras

Entre as diversas atividades oferecidas pelo Centro de Referência em Assistência Social (Cras), os grupos Belas Artes e Conviver, composto por mulheres e idosas, oferecem aulas de artesanato ministradas pela oficineira Simone Wolker. Os encontros ocorrem das 8h30min às 10h30min e das 14h às 16h30min, nas segundas-feiras. Durante as aulas, elas aprendem diversas técnicas de corte e costura, bordados, pintura em madeira e patchwork.

No dia 27 de março, teve início a produção de uma cabeça de coelho no palito. A confecção segue até a próxima segunda-feira, dia 10 de abril. Após finalizado, o material é utilizado pelas participantes como ornamentação em suas residências. As atividades realizadas têm por objetivo aumentar a qualidade de vida e promover o bem-estar, assim como fortalecer os vínculos familiares e comunitários, promovendo momentos de socialização entre as usuárias do serviço.

Texto: Ascom Colinas