Mulheres unidas pela Corrente do Bem

Muito mais do que uma reunião ou evento em comemoração ao dia da Mulher, o projeto social Corrente do Bem de Lajeado organiza uma palestra para arrecadar fundos em prol do bem. E as cúmplices desta atitude são a Sex Personal Trainer do Brasil, Rita Rostirolla e a Consultora e Coaching de Imagem, Caroline Pasetti. No dia 13 de março elas estarão no CTC de Lajeado para um bate papo com a mulherada.

Os ingressos custam R$ 25 por pessoa e o valor será todo revertido para a entidade, que busca em 2017 construir a sede própria, a Casa Soffya Valentina, e assim ajudar um número ainda maior de pessoas carentes. A Corrente do Bem é uma entidade de surgiu com o objetivo de auxiliar famílias carentes com crianças pequenas, mas nos últimos meses vem expandindo suas ações e no momento recolhe até material escolar para ajudar as Apaes da região.

Saiba mais

O que: Palestra com Rita Rostirolla e Caroline Pasetti

Quando: 13 de março

Horas: 19h30

Onde: CTC Lajeado

Entrada: R$ 25 (revertidos para o Corrente do Bem)

Quem é Rita Rostirolla

Rita Ma Rostirolla é gaúcha, e consultora comportamental, especialista há cerca de 19 anos na abordagem de assuntos como autoestima, estética, comportamento feminino e masculino, repressão sexual, comunicação entre os casais, rotinas dos relacionamentos, intimidade e sensualidade.

É considerada a primeira Sex Personal Trainer do Brasil por ter sido pioneira ao desenvolver técnicas especiais de sedução e conquista. Já ajudou mais de 600 mil mulheres a mudarem a rotina do seu dia-a-dia e relacionamentos no Brasil e no exterior, com aulas que ensinam o trabalho com a autoestima, desinibição, renovação de relacionamentos e dicas diversas para a intimidade. São cerca de 2500 mulheres e casais atendidos por semana, entre cursos e palestras em empresas, associações e órgãos públicos brasileiros.

Quem é Caroline Pasetti

É Consultora e Coaching de Imagem, Personal Stylist e Personal Shopper, idealizadora do Instagram @mulheresdebomgosto, que hoje conta com mais de 50 mil seguidoras. Atua em Porto Alegre, nas cidades do Vale do Taquari e também On Line para todos Estados do país. Ministra palestras para empresas, sobre imagem corporativa. É colunista de moda da Revista Brazilian Fashion Style de Miami e do Jornal Opinião de Encantado.

Texto: Ascom evento