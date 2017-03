Multimulheres serão homenageadas na noite desta quarta-feira

A noite deste 8 de março será especial para dez mulheres do município, que serão agraciadas com o Troféu Multimulher, concedido àquelas que se destacaram em diversas áreas. São dez categorias, que terão as seguintes homenageadas: Batalhadora – Vanessa Andréa Teixeira; Arte e Cultura – Dolores Müssnich; Empreendedora – Ivone Rückert; Educadora – Simone Vogel; Nossa História – Lilian Fleck Lengler; Liderança Comunitária – Noeli Finger; Liderança Social – Wainer Sampaio; Agricultura – Maria Flávia Kartsch; Funcionária Pública – Eliane Oliveira Corbelini e Voluntariado: Aneli Sehn. A solenidade de entrega dos troféus ocorre às 20h, na Câmara de Vereadores.Por meio de veículos de comunicação da cidade, a comunidade sugeriu nomes, que foram avaliados por uma comissão.

O evento faz parte da 11ª edição do Multimulher, promovido pelo Governo de Estrela, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Emater/RS-Ascar, Associação de Mulheres Estrelenses, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela, Lions Clube, Rotary Club, Hospital Estrela, Faculdade La Salle, Apae e Arte na Escadaria, com apoio da Soges, Câmara de Vereadores, Loja Pezzuti e Vale do Esporte.

A programação se estende até o fim do mês. No dia 13 haverá palestra no salão de eventos do Hospital Estrela, com Zoraia Sesti Lahude, que vai falar sobre “A importância da imagem pessoal e profissional”. No dia 18 será realizado o Chá da Integração, na sede da Associação de Moradores do Bairro das Indústrias. Já no dia 24 haverá show de humor com Beto Pires com ingressos no valor de R$ 15,00, na Soges. Na ocasião haverá também leilão beneficente.

A arrecadação com os eventos realizados durante o Multimulher será revertida para entidades como o Hospital Estrela, Liga Feminina de Combate ao Câncer e Associação de Mulheres Estrelenses.

Texto: Ascom Estrela