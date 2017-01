Munícipes ainda podem retirar calendários de 2017

Ainda podem ser retirados, junto à recepção da Prefeitura Municipal, os calendários de 2017. Os anuários estão disponíveis em duas versões: de parede e de mesa. Na versão maior, a agenda é contemplada com eventos das entidades de Westfália. A distribuição dos calendários é gratuita a todos os munícipes. Os dois modelos exibem fotografias participantes do 8º Concurso Fotográfico de Westfália, promovido pela Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, em 2016.

Dentre os eventos previstos para este ano, está a celebração do aniversário de emancipação política de Westfália. Uma programação diferenciada, voltada à comunidade westfaliana, ainda está sendo elaborada pela Administração Municipal. O Município comemora seu aniversário no dia 24 de março, mesma data em que é celebrado o Dia do Dialeto Sapato de Pau.

Texto: Ascom Westfália