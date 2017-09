Município adere ao Programa de Aquisição de Alimentos

Visando criar novas oportunidades e diversificar as atividades nas pequenas propriedade, Paverama iniciou no início de 2017 a busca da inclusão do município no Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério de Desenvolvimento Social, o que foi confirmado dia 28 de agosto durante a Expointer.

Na ocasião, Paverama foi anunciada entre os 43 municípios contemplados para iniciar a operação do programa a partir de janeiro de 2018. No total o município foi contemplado com um recurso no valor de R$ 100.000 para adquirir produtos da agricultura familiar, onde cada produtor poderá comercializar até o valor de R$ 6.500.

O Programa visa a aquisição de alimentos de produtores ou agroindústrias familiares enquadradas no Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, com doação simultânea à entidades assistenciais devidamente habilitadas e instituições de ensino. O Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Mauro Scheuermann, considera que este programa foi muito bem elaborado uma vez que, o recurso aplicado dobra o seu valor beneficiando os agricultores onde possibilita a comercialização dos produtos, e ao mesmo tempo beneficia as entidades que recebem gratuitamente estes alimentos.

Para participar do programa os produtores devem procurar a Secretaria Municipal da Agricultura ou o Escritório Municipal da Emater e efetuar a sua inscrição, lembrando que a comercialização dos produtos será realizada durante o ano de 2018, o que possibilita a realização das adequações necessárias para que os produtores possam iniciar a implantação de novas culturas e atividades visando uma comercialização futura.

Texto: Ascom Paverama