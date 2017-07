Município adquire retroescavadeira

Em junho, o Município de Progresso adquiriu uma retroescavadeira nova, tracionada, marca Randon, RK 406 série B, da Empresa Retromac Máquinas e Equipamentos Ltda, com Sede em Lajeado-RS. O investimento é de R$ 235 mil reais.

O equipamento irá suprir uma das principais carências que é a falta de máquinas para atender a demanda dos produtores rurais, que solicitam serviços com máquinas para melhorar a estrutura básica de suas propriedades, visando o aumento da produtividade do setor que é a principal fonte econômica do Município.

O prefeito Gilberto Gaspar Costantin destacou que essa aquisição é para uma das Secretarias que tem a seu encargo prestar apoio ao setor produtivo, o que é bom tanto para a economia municipal quanto para a renda familiar. “Tudo o que é canalizado para esse setor, produz frutos de boa qualidade e tanto o Município como nossa população tem retornos favoráveis em seu trabalho” destacou o prefeito, que repassou a máquina ao secretário de Agricultura e Gestão Ambiental André Guaragni.

Texto: Ascom Progresso