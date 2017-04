Município aguarda vistoria para construção de novos banheiros na zona rural

O município aguarda a vistoria por parte da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) no primeiro lote de 21 banheiros construídos para famílias carentes da zona rural, para iniciar a construção dos outros 21 banheiros que estão no projeto. O projeto de melhorias sanitárias domiciliares vai beneficiar 42 famílias, que não tinham banheiro em casa.

Além do banheiro com vaso sanitário e chuveiro, também é feita a instalação da água encanada e fossa séptica, melhorando as condições de higiene e saúde da família beneficiada. O valor total do projeto chega a R$ 335 mil, mais uma contrapartida do município. Todos os beneficiários já foram cadastrados e passaram por uma triagem.

Texto: Ascom Progresso