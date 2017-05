Município alerta para a campanha de vacinação contra a febre aftosa

Começou no dia 02 de maio e encerra dia 31 a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Em Marques de Souza devem ser imunizados 8 mil bovinos e bubalinos em 600 propriedades. Segundo a Inspetoria Veterinária da Prefeitura, todos os animais precisam ser vacinados. O estado não fornece mais a vacina, portanto, as doses devem ser compradas e também aplicadas pelos donos dos animais.

É obrigatória a apresentação da nota da compra das doses no posto veterinário do município até o final do mês. Após a compra do produto a recomendação é que a dose seja aplicada em no máximo cinco dias. Outra recomendação é que ao adquirir as doses o produtor leve junto uma caixa de isopor e gelo para armazenamento do medicamento. Mais informações na Inspetoria Veterinária da Prefeitura de Marques de Souza ou pelo telefone (51) 37051122.

A aftosa

A febre aftosa é uma doença infecciosa e altamente contagiosa causada um por vírus muito resistente que pode ser transmitido através da baba do animal. O sangue dos animais infectados contém grande quantidade de vírus durante a fase inicial da doença. A aftosa também pode ser transmitida por contato indireto, através de alimentos, água, ar, pássaros e humanos que cuidam dos animais, e que podem levar os vírus em suas mãos, roupas ou calçados, e infectar animais sadios.

Sintomas

Os primeiros sintomas apresentados pelo animal são febre alta e perda do apetite, seguidos de aftas na boca, na gengiva ou na língua, e principalmente por feridas nos cascos ou nos úberes. O Rio Grande do Sul teve registrado seu último caso da doença no ano de 2000, na cidade de Jóia. Desde o abate dos animais infectados não foram mais registrados outros casos no estado.

Texto: Ascom Marques de Souza