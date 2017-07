Município alerta para atualização de cadastro do Talão do Produtor

A Secretaria da Agricultura de Marques de Souza faz um alerta aos produtores rurais que não atualizaram o cadastro do Talão do Produtor.

A 13ª Delegacia Regional da Receita Estadual, em Lajeado emitiu comunicado informando o município sobre a necessidade de renovação. Uma lista com 74 nomes de produtores que precisam regularizar sua situação foi apresentada. A Receita lembra que a partir de 01/01/2018, quem estiver com as inscrições sem propriedade não conseguirá solicitar talões de produtor até que a pendência seja sanada. Além disso, a falta de propriedade será critério para baixa de ofício do ano que vem.

Veja a lista dos produtores que precisam fazer sua regularização junto a Secretaria da Agricultura de Marques de Souza:

Texto: Ascom Marques de Souza