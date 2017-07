Município amplia e moderniza sistema de câmeras no Centro

A administração Municipal concluiu a instalação de 21 câmeras de monitoramento no entorno da Praça Flores da Cunha, Rua de Eventos e Prefeitura Municipal. A etapa de ampliação, modernização e qualificação do Programa De Olho na Praça, inclui ainda a instalação (em fase de conclusão) de cinco câmeras que permitem o acompanhamento em tempo real da movimentação da Praça e entorno, através do site oficial da Prefeitura. O investimento desta etapa é de R$ 15 mil. A medida visa promover a segurança pública da área central do Município. As novas câmeras gravam em qualidade Full HD, o que permite mais nitidez do contexto, visão e ângulo mais abrangentes, maior capacidade de armazenamento, segurança de dispositivos e acesso de busca a curto prazo.

Paralelamente, a Administração Municipal encaminhou pedido de convênio junto à Secretaria de Segurança do Estado, para sistema integrado de cercamento eletrônico e videomonitoramento, que se estende ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Cia. Processamento de Dados do Estado (Procergs), no qual o Estado orientará o Município quanto ao tipo de equipamento e sistema a serem implantados, para que possa haver integração deste monitoramento à nível estadual. “À medida que tivermos o convênio assinado junto ao Estado, teremos as diretrizes para fazer levantamento de custos e a busca de recursos, federais, estaduais e próprios, para iniciar a implantação deste importante projeto do nosso plano de governo, que tem como principal objetivo a segurança da nossa comunidade”, explica o Prefeito Klaus Werner Schnack.

Na próxima segunda-feira, 10, representantes da Administração Municipal, Câmara de Vereadores, Consepro e comunidade estarão reunidos no Gabinete do Executivo para definir a pauta a ser encaminhada ao Secretário de Segurança do Estado, Cezar Schirmer, em audiência confirmada para quarta-feira, 12, em Porto Alegre, em prol da Segurança Pública de Arroio do Meio.

Texto: Ascom Arroio do Meio