Município busca criação de associação comercial, industrial e de serviços

Na segunda-feira (10), a Administração Municipal esteve reunida com os representantes dos comércios, indústrias e serviços do município. O encontro, que ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores, teve como pauta a reflexão da possibilidade de criação de uma Associação Comercial, Industrial e de Serviços com intuito de servir como instrumento para auxiliar na organização das classes e na soma de esforços para a definição de políticas de apoio que visem o crescimento econômico de Colinas.

Na ocasião, ficou definida uma comissão provisória com representantes de cada um destes segmentos, a fim organizar a entidade e apresentá-la para aprovação.

Texto: Ascom Colinas