Município completa Equipe Multidisciplinar

Desde o início do mês a equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação conta com o trabalho da psicopedagoga Aline Dullius, que completa o grupo. A profissional atenderá as escolas da rede municipal nas sextas-feiras.

Para a secretária de educação, Cristiane Nietzke, a formação da equipe multidisciplinar é imprescindível para dar mais qualidade ao trabalho desenvolvido e para que o objetivo comum seja alcançado.

Além da psicopedagoga, as escolas do município já contam com o atendimento de psicóloga, fonoaudióloga e nutricionista.

Texto: Ascom Travesseiro