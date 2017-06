Município conclui diversas obras de calçamento

Esta semana o prefeito Gilberto Costantin, o secretário de Obras, Nestor Vettorazzi e o engenheiro Alexandre Machado dos Santos, foram vistoriar as obras de pavimentação concluídas e em fase de conclusão, no centro da cidade. Foi concluída a pavimentação da Rua Tranquilo Gottardi, que dá acesso a nova escola de ensino fundamental Fidêncio Batistti, a Rua A do Loteamento Favaretto, onde fica um depósito do Município e está em fase de conclusão o calçamento do Prolongamento da Rua Daltro Filho, atrás da praça, onde está instalada a Academia ao ar livre.

Segundo o prefeito, esta última obra, vinha sendo reivindicada pelos moradores há cerca de 12 anos. Além disso, também foram recuperados cerca de 500 metros² de calçamento irregular da Rua Daltro filho, outra reivindicação dos moradores, totalizando cerca de 3.700m² de calçamento nestes quatro trechos. “Apesar das dificuldades financeiras que enfrentamos, não podemos deixar de atender os pedidos da comunidade. Em apenas cinco meses de governo, conseguimos realizar diversas melhorias necessárias para a qualidade de vida da população”, comemorou o prefeito. Os calçamentos novos foram feitos através de parceria, onde os moradores pagam apenas os bloquetes e a mão de obra. Toda a base, canalização e meio fio, são por conta do município.

Texto: Ascom Progresso