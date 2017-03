Município de Estrela seleciona profissionais para a saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Estrela abriu dois processos seletivos para preencher sete vagas e compor cadastro reserva. Para os cargos de agente de combate às endemias e motorista é necessário apresentar, no ato da inscrição, curriculum vitae, cópia do comprovante de escolaridade exigida para a função e documentos de identificação para preenchimento do formulário. O cargo de agente de combate às endemias exige Ensino Médio completo, tem jornada de 40 horas semanais e salário de R$ 1.925,05, mais vale alimentação. Já a vaga de motorista exige Ensino Fundamental completo, habilitação para transporte de passageiros, curso de condutor de ambulância e carteira de habilitação D. A jornada é de 40 horas semanais com salário de R$ 1.673,09, mais vale alimentação.

As demais vagas são para os cargos de médico psiquiatra Caps, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfermeiro ESF e técnico de enfermagem ESF e exigem, no ato da inscrição, entrega do curriculum vitae, cópia do diploma de conclusão do curso (conforme formação mínima exigida no edital), registro profissional e documentos de identificação para preenchimento do formulário.

Para se qualificar para a vaga de médico psiquiatra Caps é necessário diploma de curso de graduação em medicina, certificado de conclusão de residência médica em psiquiatria ou título de especialista em psiquiatria, devidamente reconhecidos pelos órgãos competentes e registro profissional no Conselho. São 20 horas semanais de trabalho, com salário de R$ 8.027,87, mais vale alimentação. Para o cargo de enfermeiro é necessário graduação em Enfermagem, com registro profissional. Jornada de 35 horas semanais e salário de R$ 5.106,06, mais vale alimentação.

Para técnico de enfermagem é exigido curso de técnico de enfermagem, com registro profissional, com carga horária de 35 horas semanais e salário de R$ 2.588,87, mais vale alimentação. Para enfermeiro ESF também é necessária graduação em enfermagem, com registro profissional, carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 5.103,43, mais vale alimentação. Por fim, para o cargo de técnico de enfermagem ESF é necessário o curso de técnico de enfermagem, com registro profissional. A carga horária é de 40 horas semanais e salário de R$ 2.523,04, mais vale alimentação.

As inscrições podem ser feitas até dia 1º de março, no Salão Nobre da prefeitura, Rua Júlio de Castilhos, 380, Centro, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h. No dia 1º de março o horário será das 13h30min até as 17h. A classificação dos candidatos ocorrerá por critério de maior pontuação na análise curricular, conforme os editais disponíveis no site do município, www.estrela.rs.gov.br>Processo Seletivo.

Texto: Ascom Estrela