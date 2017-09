Município faz entrega oficial de terreno para Condomínio Avícola

A prefeitura de Marques de Souza realiza nesta sexta-feira (22), às 11h no Salão da Comunidade Católica de Vasco Bandeira, o ato de entrega oficial da área de 16 hectares destinada para a construção do Condomínio Avícola da empresa Dália Alimentos.

O Condomínio Avícola terá oito pavilhões com 2.480 metros quadrados e capacidade para 275 mil aves por lote, sendo que aproximadamente 35 mil alojadas em cada pavilhão.

O Condomínio Avícola Marques de Souza terá 23 produtores associados. Cada um com cota, assim como a cooperativa. O projeto consiste em viabilizar a produção de frangos de corte para abastecer o frigorífico da Dália Alimentos, em fase de construção em Arroio do Meio. A cerimônia de entrega conta com autoridades municipais, da Dália, produtores associados e comunidade. Após o ato haverá visitação ao local do empreendimento.

Texto: Ascom Marques de Souza