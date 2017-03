Município faz licitação para contratar pediatra e ginecologista

A administração municipal realiza processo licitatório para contratar serviços de pediatria, ginecologia e obstetrícia. O pregão presencial está marcado para as 9h da próxima sexta-feira, dia 31 de março, na sala do Setor de Licitações situada no Centro Administrativo. Na oportunidade, deverão ser entregues os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas.

Um dos objetos da licitação prevê a contratação de empresa para prestar serviços médicos de pediatria em até três turnos semanais, em dias alternados conforme a necessidade. Cada turno de atendimento terá até 12 pacientes, sendo realizado no consultório da Unidade Básica de Saúde.

No caso da empresa de ginecologia e obstetrícia, o objeto visa à prestação de serviços em dois turnos semanais e em dias alternados, conforme a necessidade. Cada turno de atendimento terá até 20 pacientes previamente agendados, sendo o serviço prestado no posto de saúde.

O valor de referência é de R$ 708 por turno para a empresa de pediatria e de R$ 1.100 por turno para a empresa de ginecologia e obstetrícia. A prestação dos serviços terá a duração de um ano, podendo ser prorrogada por iguais períodos. Mais detalhes do edital estão disponíveis no link www.santaclaradosul-rs.com.br/site/transparencias/7 ou pelo fone 3782-2250.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul