Município fecha parceria com a Brigada Militar

O Município de Estrela, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Seplade), selou um acordo informal com a Brigada Militar (BM). A unidade local da BM, que é a que atende as ocorrências de trânsito, irá repassar um balanço mensal dos atendimentos. Com isso, o Departamento de Trânsito de Estrela poderá fazer um melhor mapeamento dos locais de maior urgência na tomada de ações e um acompanhamento do resultado prático das medidas já tomadas.

De acordo com Gerson Teixeira, coordenador de Trânsito de Estrela, a parceria auxiliará no estudo das medidas que podem ou precisam ser adotadas pelo departamento como também possibilitará um melhor entendimento do reflexo prático de algumas ações já tomadas, ao citar casos como o de pinturas, colocação de tachões, sinalizações, baias de conversão e outras adequações recentemente realizadas, entre elas na Avenida Rio Branco e Rua Cel. Müssnich.

“Temos a ideia e a consciência dos pontos mais críticos, mas números, locais e outros dados oficiais registrados por quem de fato atende os casos de colisões, atropelamentos e outras ocorrências irão sempre nos auxiliar num estudo das medidas a serem tomadas, como também na avaliação daquelas já realizadas, uma comparação e sua efetividade”, avalia Teixeira. Conforme o sargento Emerson Machado, da Sessão de Operações, Ensino e Treinamento da BM de Estrela, são dados que podem colaborar na tomadas de atitudes por parte dos responsáveis. “É um relatório que traz local, datas, horários e possíveis causas. Isto pode sim ajudar as autoridades a tomarem decisões mais próprias e pontuais”, explica ele.

Como curiosidade, no mês de maio foram registrados 32 acidentes de trânsito em Estrela, 17 com danos materiais, 15 com lesões, ocorridos em oito vias públicas. A Avenida Rio Branco foi a que teve o maior número de ocorrências no último mês, com seis acidentes, seguida da Rua João Lino Braun, com três. “O número de registros estão caindo, mas isto não quer dizer que também o número de acidentes é menor. É que no meio disto há uma cifra obscura por parte daquelas ocorrências não registradas, que são resolvidas pessoalmente, pontualmente, muitas vezes sem intervenção da Brigada ou mesmo registro”, detalha o sargento.

Sugestões e reclamações quanto ao trânsito de Estrela podem ser feitas na Seplade, pelos telefones 3981-1075 e 3981-1032, ou em outros canais de acesso, entre eles a Ouvidoria do município (3981-1219).

Texto: Ascom Estrela