Município incentiva o auto-exame de mama

O Outubro Rosa é destaque na secretaria de Saúde, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e na Secretaria de Assistência Social de Marques de Souza. O Posto de Saúde foi enfeitado com as cores do movimento e as equipes orientam os usuários para os cuidados contra o câncer.

No Cras e na Assistência Social os usuários também são lembrados e os grupos que participam das oficinas recebem orientações sobre a importância da prevenção da doença que se diagnosticada logo no início tem 95% de chances de cura.

No dia 17 de outubro a partir das 14h haverá palestra no Cras sobre a importância da prevenção do câncer. A palestrante será a enfermeira da Secretaria da Saúde Larissa Musskopf Schneider. O Outubro Rosa é um movimento que ocorre desde 1990 no mês de outubro. O objetivo é ressaltar a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Para mobilizar as comunidades os municípios realizam eventos, enfeitam pontos turísticos ou prédios com as cores do movimento.

Texto: Ascom Marques de Souza