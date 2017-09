Município investe R$ 210 mil em terreno para construir Condomínio Avícola

Rogério Petrini (35) e outros 21 produtores associados à cooperativa Dália Alimentos estão em contagem regressiva para o início do funcionamento do Condomínio Avícola Marques de Souza. A área com 16 hectares foi entregue oficialmente na sexta-feira, dia 22 de setembro, quando os 22 sócios cotista do empreendimento, além da cooperativa Dália, executora do projeto, participaram da solenidade de entrega do terreno localizado em Vasco Bandeira, interior do município de Marques de Souza.

A entrega foi a primeira de várias etapas que ocorrerão nos próximos meses, até que o empreendimento, com capacidade para 275 mil frangos e oito núcleos instalados, esteja em pleno funcionamento. A conquista da área, no valor de R$ 210 mil, é fruto da mobilização dos poderes Executivo, que adquiriu o espaço, e Legislativo, que aprovou o projeto para aquisição. Para marcar a compra e a respectiva entrega, sócios, familiares, secretários municipais, vereadores, lideranças locais e regionais, autoridades e Direção da Dália Alimentos participaram do momento festivo.

Dentre as autoridades presentes, o presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos, Gilberto Antônio Piccinini; o vice-presidente, Pasqual Bertoldi; o presidente Executivo, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas; o conselheiro de Administração, Idalmir Nicolini; o prefeito de Marques de Souza, Edmilson Dörr; o vice-prefeito Lucas Stoll e o presidente da Câmara de Vereadores, Rubens Heineck.

O presidente Executivo, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, reiterou que a ideia de produção associativa já é utilizada em outras atividades, porém, trata-se de uma novidade na área da avicultura de corte. “Com este modelo, ao mesmo momento pioneiro e desafiador, a cooperativa pretende trazer viabilidade e êxito ao seu associado e também a toda comunidade. Esperamos que traga renda e qualidade de vida”, disse, enaltecendo a parceria público-privada como ponto alto para viabilização do projeto. “Ambos os poderes olharam para o bem de toda a comunidade”.

O pioneirismo de uma cooperativa em desenvolver projetos deste cunho também foi destacado pelo presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini. “A Dália possui uma vanguarda de 70 anos de história e com certeza este dia, para nós da cooperativa, e para a comunidade de Marques de Souza, ficará na história como um dia em que se leva adiante a ideia de produzir de forma associativa, pensando no coletivo e com grandes diferenciais competitivos”.

A Dália Alimentos terá nove núcleos para a produção de frango de corte. Já oficializaram o repasse das áreas de terra os municípios de Venâncio Aires, Encantado, Mato Leitão e Marques de Souza. Anta Gorda e Vespasiano Corrêa deverão fazê-lo em breve, restando definir outros três municípios para implementação dos núcleos, cujas visitas e estudos estão sendo realizados. Estes frangos serão matéria-prima para abastecer o Complexo Industrial que se encontra em andamento no município de Arroio de Arroio, composto por frigorífico, fábrica de farinhas e fábrica de rações.

Texto: Ascom Dália Alimentos