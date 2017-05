Município investe R$ 44,5 mil em transporte de calcário

A Secretaria da Agricultura, garantiu mais uma vez o programa para aquisição de calcário. Ao todo, conforme lei municipal 1331-02/2014, a prefeitura oferece o transporte para 90 cargas do material, o que representa um investimento de R$ 44.550,00 de recursos próprios.

Conforme o coordenador da Secretaria, Gerson Kolling, cada carga (15 toneladas), que é buscada na empresa Unical, no município de Pantano Grande, custa para o produtor R$ 1.020,00. “Já temos 151 inscritos para 90 cargas. Infelizmente alguns não serão contemplados com o transporte. A Administração está estudando uma alteração na lei, para que no próximo ano possa se garantir um número maior de cargas transportadas”, frisa Kolling.

Para garantir o transporte, o solicitante precisa ter analise de solo e um valor adicionado, no Talão de Produtor, acima de R$ 10 mil, no ano anterior ao da encomenda. As encomendas são realizadas na Secretaria da Agricultura.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul