Município lança campanha do agasalho

A prefeitura de Marques de Souza, por intermédio do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), lançou na manhã da quarta-feira (21), a Campanha do Agasalho.

As doações podem ser feitas no próprio Cras, que fica junto a Secretaria da Assistência Social, na rua Dora Antonieta, nº 67, aos fundos da Escola Ana Neri, na sede da prefeitura ou em pontos estratégicos identificados. “Quase sempre temos aquelas roupas ou cobertas guardadas em bom estado e que não estão sendo utilizadas. São esses agasalhos que podem ser doados”, destaca o coordenador do Cras, Cícero Copello.

Os pontos de coleta de doações são: a Prefeitura de Marques de Souza, a Secretaria de Assistência Social, a Fruteira Mertz e a Rádio Integração.

Já a coordenadora da Assistência Social Leonízia Bazzo, lembra que os beneficiários dos programas sociais do governo federal, no município que não atualizaram seu cadastro nos últimos dois anos devem ir até a secretaria para atualização do Cadastro Único (CadÚnico), que é uma iniciativa do Governo Federal para identificar e conhecer as famílias brasileiras de baixa renda. O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras.

Essas informações são utilizadas pela União, Estados e municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida da população menos favorecida financeiramente. Devem estar cadastradas as famílias de baixa renda que ganham até meio salário mínimo por pessoa; ou que ganham até três salários mínimos de renda mensal total. Mais informações pelo telefone 3705 1145.

Texto: Ascom Marques de Souza