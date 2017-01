Município não terá mais turno único nas sextas-feiras

O governo de Santa Clara do Sul comunica o fim do turno único nas sextas-feiras, no Centro Administrativo. Com isso, as secretarias e demais órgãos públicos que funcionam no prédio da prefeitura voltam a atender no horário normal nas sextas-feiras, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h.

Nos demais dias da semana, de segunda a quinta-feira, o atendimento ao público no Centro Administrativo é feito das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h. O objetivo do fim do turno único nas sextas-feiras é ampliar o horário de atendimento à população santa-clarense.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Santa Clara do Sul