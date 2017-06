Município oportuniza atividades para Grupo de Adolescentes

Desde o dia 9 de março, o município de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, desenvolve atividades com uma nova turma, denominada de Grupo de Adolescentes. Este Grupo faz parte do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que por sua vez, é um Serviço que, dentre outros, materializa as ações da proteção social básica da Política de Assistência Social, cujo objetivo é prevenir a ocorrência de situações de risco social e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. A coordenação é das assistentes sociais Greice Körner e Bárbara Weber.

As atividades com o Grupo de Adolescentes, para jovens de 12 a 17 anos, são desenvolvidas pelo professor de Educação Física Michel Kich e a estagiária Carla Dutra. Os encontros ocorrem em quintas-feiras das 9h30min às 11h30min, no ginásio de Esportes Orlando Eckert, no Centro. São no máximo 20 pessoas na turma. Como esta turma está com as vagas todas preenchidas, o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) abriu inscrições para novos interessados em participar das atividades nas terças-feiras. Para este dia os horários oferecidos serão das 9h30min às 11h30min e das 14h às 16h. “Já estamos com alguns inscritos. Interessados podem procurar o Cras”, assinala Kich.

Conforme o professor, nos encontros são realizadas atividades físicas, passeios, participação em eventos, visitas a empresas e fábricas para conhecer a realidade do mercado de trabalho, entre outras.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul