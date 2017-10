Município organiza campanha para coletar eletrônicos

O município programou mais uma campanha de recolhimento de resíduos eletroeletrônicos entre 20 de novembro e 1º de dezembro. Serão 11 pontos espalhados pelo município para o depósito de materiais como computadores, impressoras, televisores inteiros, telefones, aparelhos de som e DVD, cabos, placas, geladeiras, micro-ondas, fogões, batedeiras, liquidificadores, entre outros. Pilhas e lâmpadas não serão coletadas.

Os locais de recolhimento dos resíduos são as propriedades de Ilson Sell e Ingo König, em Sampaio; de Waldir Schönhals, em Chapadão; de Acélio Jacó Mallmann e Bar e Minimercado Skina, em Picada Santa Clara. O material também pode ser levado às escolas Frei Henrique de Coimbra, em Nova Santa Cruz; Gustavo Seidel, em Sampainho; Willibaldo Both, em Alto Arroio Alegre e Estadual Santa Clara, no centro, bem como à Secretaria de Obras e à Mecânica do Paulinho, situadas no centro da cidade.

A participação da comunidade é fundamental para evitar que resíduos contaminantes sejam dispostos de forma incorreta em lixeiras, terrenos baldios ou, até mesmo, enviados ao aterro sanitário quando ainda podem ser reutilizados. Mais informações sobre a ação podem ser obtidas pelo telefone 3782-2250 ou pelo e-mail ma@santaclaradosul.rs.gov.br.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul