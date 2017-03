Município participa da campanha “Lacre e Tampinha Amiga”

Neste ano, o município de Paverama segue apoiando a campanha “Lacre e Tampinha Amiga” da Liga de Combate ao Câncer de Teutônia. A campanha consiste em informar e mobilizar a comunidade a guardar lacres de latinhas, tampinhas de pet e cartelas de alumínio de remédios. A venda será revertida em remédios, suplemento alimentar e muito carinho aos pacientes.

A Liga de Combate ao Câncer de Teutônia auxilia pessoas do município e da região, de forma gratuita. E essa é uma chance que as pessoas tem de agradecer pelos serviços. “É uma oportunidade para ajudarmos. Para fazemos sucata virar solidariedade” destaca a Primeira-dama, Débora Markus.

Pontos de coleta

Os estabelecimentos participantes da campanha estão identificados com um cartaz. Os pontos de coleta estão nas escolas municipais e estadual, assim como nas farmácias e alguns estabelecimentos comerciais. Nas secretarias municipais de educação, saúde, agricultura, obras e no setor administrativo também são encontradas as caixas de coleta da campanha. A Liga de Combate ao Câncer de Teutônia existe há oito anos. A campanha é uma Parceria com o Gabinete da Primeira Dama.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama