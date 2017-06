Município participa de campanha solidária em prol do Hospital Estrela

Um Evento intitulado Consciência Solidária está sendo organizado para angariar fundos para o Hospital Estrela, em Estrela. As atrações ficam por conta de um desfile musical que terá as atrações da dupla Lucas Piccinini e Thiago Kirst, Banda Apple, Banda Barbarella e os Irmãos Machado, formado pelos irmãos Thomas – atual campeão do programa The Voice Kids, da Rede Globo – e Eduardo.

Em Paverama, os ingressos podem ser adquiridos no Posto de Saúde. O primeiro lote encerra no dia 26 de junho ao custo de R$ 20. O evento será no dia 6 de julho, no Centro Comunitário Cristo Rei, em Estrela.

Texto: Ascom Paverama