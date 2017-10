Município prepara o Calendário de Eventos 2018

A Administração Municipal de Paverama já prepara a elaboração do Calendário de Eventos 2018. Para isso, é solicitado que as entidades agendem suas programações oficiais confirmadas como eventos sociais, culturais, esportivos, recreativos e religiosos até o dia 10 de novembro.

A oficialização do Calendário de Eventos 2018 tem o intuito de incentivar e divulgar os eventos nas diversas localidades do município de Paverama, a fim de desenvolver e promover o turismo e economia local. Por meio desse planejamento, a prefeitura permite a integração das diversas entidades de Paverama, evitando conflitos de datas, e assim, valorizando cada grupo.

O calendário de eventos também estará disponível no site www.paverama.rs.gov.br e será divulgado nas redes sociais do município. Para participar, as entidades e/ou comunidades devem retirar na Prefeitura o ofício com as datas e entregar novamente no mesmo local até o dia 10 de novembro. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (51) 3761-1044, com o setor de Comunicação ou Imprensa. A entidade e/ou comunidade que não entregar neste prazo ficará sem a divulgação no Calendário de Eventos.

Texto: Ascom Paverama