Município promove o 1º Encontro Literário

Quem gosta de música, espetáculos teatrais e atividades relacionadas à cultura pode se agendar. Na próxima terça-feira, dia 11, ocorre o 1º Encontro Literário de Santa Clara do Sul, no Clube Centro de Reservistas. Toda a programação é aberta ao público e a entrada, gratuita.

Uma das atrações é o músico e escritor Thedy Corrêa, da banda Nenhum de Nós. Ele fará a sua palestra a partir das 10h, abordando temas ligados à literatura e apresentando músicas do seu repertório construído ao longo de 30 anos de carreira.

Outros destaques são os dois espetáculos teatrais interpretados pela Curto Arte Companhia de Teatro, do município de Dois Irmãos. Intitulada de “Herta em uma visita especial”, a primeira peça está programada para as 13h30min. À noite, a partir das 19h30min, o mesmo grupo apresentará o espetáculo “Do outro lado da cerca”.

O evento terá a presença da Livraria Armazém. A realização é do governo municipal em parceria com Fecomércio e Sesc de Venâncio Aires. Toda a comunidade é convidada a prestigiar a programação.

Saiba mais

– Músico Thedy Corrêa: é músico, vocalista e compositor da banda de rock “Nenhum de Nós” desde 1986. Como autor, Thedy lançou seu primeiro livro em 2006, uma coletânea de poemas chamada “Bruto”. Sua estreia literária foi a mais vendida na 52ª Feira do livro de Porto Alegre. A segunda obra veio em 2010, o “Livro de Astro-ajuda”, que reúne crônicas com reflexões cotidianas. Em 2014, lançou “Noite Ilustrada”, com poemas sobre a insônia e ilustrações de grandes artistas brasileiros. Desde 2010, Thedy acumula mais uma função: a de palestrante.

– Sinopse da peça “Herta em uma visita especial”: Quem poderia imaginar que um raio de sol abriria um caminho no espelho de cristal? Flávio e Lili descobriram sem querer uma passagem que os levou a um passeio incrível para outro lugar… E em outra época. Descubra o que aconteceu nesta visita tão especial e encontre uma amizade que nem o tempo conseguiu apagar.

– Sinopse da peça “Do outro lado da cerca”: Todos os caminhos levam para a leitura. Alfred, um senhor de meia idade que vive sozinho e na solidão, tem como únicos amigos os livros. É um estranho senhor e de poucas palavras. Já Alberto, que mora ao lado, é um menino especial e que apesar de ter família, sente-se muito só e busca em Alfredo seu melhor amigo. Um espetáculo comovente e emocionante.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul