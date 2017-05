Município promove roda de conversa sobre álcool

Para tratar sobre o álcool, o Município de Imigrante, por meio da equipe da Saúde e Assistência Social, irá promover uma roda de conversa sobre o tema, “Consumo de álcool, vamos pensar no assunto?”. O encontro será realizado no dia 10 de maio, às 14h, no Centro de Saúde de Imigrante.

Segundo a psicóloga Camila Vian, o consumo cada vez maior de bebidas alcoólicas e muito mais cedo que o permitido, retrata uma permissividade familiar e uma imposição social, principalmente através da mídia que transmite um padrão falso de felicidade.

O álcool é considerado a droga mais vendida no mundo, e é sinônimo de problemas sociais, sobretudo de saúde pública. Os efeitos tornam-se mais visíveis em três campos o físico, social e psicológico. Camila explica que ainda existe uma falsa ideia de que a pessoa que possui problemas com álcool é aquela que está sempre “cambaleando” nos bares. Porém, o consumo inadequado pode estar presente nos usos mais constantes, nos ocasionais ou no consumo de fim de semana.

“O que faz entrar na categoria de problema é o fato de, na sua devida frequência, a bebida ser considerada sagrada, tendo que estar presente. Como qualquer outra doença, existe tratamento para Alcoolismo. As pessoas e famílias podem e devem pedir ajuda”, esclarece ela.

Texto: Ascom Imigrante