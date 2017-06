Município promove seminário para aproximar o setor do meio ambiente da comunidade

Com o objetivo de aproximar o setor de meio ambiente e saneamento básico da comunidade e debater a importância do desenvolvimento sustentável do município, a administração municipal realiza o “Seminário de Gestão Ambiental”. O evento ocorre nesta terça-feira, dia 6 de junho, a partir das 19h30min, no Clube Centro de Reservistas. Toda a população está convidada a prestigiar a programação.

O seminário é uma das ações programadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento Básico para marcar a Semana Mundial do Meio Ambiente. Na oportunidade serão debatidas as atividades desenvolvidas nos setores e um futuro com menos impactos ambientais à sociedade.

O evento terá as palestras do secretário municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico, Edson José Mallmann; da bióloga Dalila Welter; do promotor Sérgio da Fonseca Diefenbach; da chefe do Gabinete da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, senhora Lílian Zenke e do prefeito Paulo Cezar Kohlrausch.

Além do seminário, a Semana Mundial do Meio Ambiente será marcada por oficinas sobre biodiversidade e bacias hidrográficas coordenadas pelo grupo de extensão em educação ambiental da Univates. As atividades ocorrem nesta segunda, terça e quarta-feira, nas escolas municipais Professor Sereno Afonso Heisler, Frei Henrique de Coimbra, Willibaldo Both e Gustavo Seidel.

E para encerrar a programação, na quinta-feira, dia 8, haverá o teatro “ECOmigo, ECOntigo”. Interpretado pelo grupo Foco 3 Produções, de Caxias do Sul, o espetáculo será realizado às 14h, no Clube Centro de Reservistas. A classificação é livre. Os atores convidam o público a adotar hábitos de consumo sustentável, incentivam a reciclagem e a reutilização dos resíduos sólidos, bem como a destinação adequada dos dejetos, enfatizando a responsabilidade compartilhada pelo meio ambiente.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul