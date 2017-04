No dia 25 será feita a coleta de embalagens de agrotóxicos no município de Travesseiro. O roteiro inicia na localidade de Cairu a partir das 8h na Igreja e seguirá em direção à sede pelas 9h, primeiro no Clube Esportivo Travesseirense e às 9h30min na SER Juventude. Já às 10h, o recolhimento será no salão comunitário de São Miguel, após retorna para a sede no posto de Combustíveis. Às 11 horas no antigo passo da barca em Felipe Essig.

Texto: Ascom Travesseiro