Município realizou curso de panificação

Nos dias 11, 12 e 13 de abril, foi realizado mais um curso prático sobre panificação caseira, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, do SENAR-RS e STR Lajeado. No curso, ministrado pela instrutora Anides Guaragni Krindges, foram preparados diversos tipos de pães e massas, bem como os processos básicos de congelamento, descongelamento e armazenamento destes produtos.

Dentre os objetivos do curso, a Secretária de Assistência Social e Cidadania, Adriana Schneiger, destaca o desenvolvimento da autonomia, a convivência e fortalecimento dos vínculos comunitários, assim como o incentivo à geração de renda. Além da secretária Adriana, o curso também foi acompanhado pela psicóloga do CRAS, Fernanda Conzatti, que destaca a importância de parcerias como esta para o desenvolvimento das famílias do nosso município.

Texto: Ascom Progresso