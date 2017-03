Município realizou programação especial para o dia da Mulher

A Administração Municipal, em parceria com a União Progressense de Clubes de Mães e a Emater/Ascar, realizou uma programação especial, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

A programação se concentrou no salão paroquial, iniciando às 8h30min com credenciamento. Logo após a abertura oficial, foi realizada a palestra “Diga SIM a vida!”, com Sônia Mara do Nascimento, coaching que está se tratando de câncer. O evento contou ainda com almoço de confraternização, dinâmicas de grupo, apresentações artísticas de talentos locais e sorteio de brindes.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Progresso