Município recebe médico cubano

Alexander Símon Hernandez, 28 anos, é o mais novo profissional da Unidade Básica de Saúde. Através do Programa Mais Médicos, do Governo Federal, o médico cubano chegou a Colinas no dia 5 de julho. Ele atuará 32 horas semanais em atendimentos para a comunidade em geral e oito horas dedicadas ao estudo.

Hernandez é natural da Província de Artemisa, Cuba. Ele assume o lugar de seu pai Roberto Alexi Simon Rojas, que permaneceu no município de 2014 até o mês de maio. É especialista em medicina familiar e atenção primária em saúde. O profissional atenderá de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, pelo período de três anos.

“Quero contribuir com a saúde, bem-estar e qualidade de vida da comunidade. Por isso me dediquei e estou aqui para somar, juntamente com a equipe, e buscar o melhor para a população”, sustenta.

Texto: Ascom Colinas