Município recolherá embalagens de agrotóxicos no dia 31

No dia 31 de maio será feito o recolhimento das embalagens de agrotóxicos no município de Estrela. O trabalho é coordenado pela Fundação Pró-Rio Taquari, com apoio do Governo Municipal, através das secretarias do Meio Ambiente e Agricultura; Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Emater/RS-Ascar. A execução é da Agrocomercial Klein e Tritec Equipamentos.

Haverá dois roteiros, que passarão em localidades do interior. Para serem recolhidas as embalagens devem ter passado pela tríplice lavagem. No momento da coleta é feito o levantamento da quantidade entregue pelo produtor, que deve informar o número do seu talão modelo 15.

Roteiro 1

Arroio do Ouro – Mercado Hauschild – 8h

Arroio do Ouro – Escola- 8h30min

Figueira – Sociedade – 9h

Delfina – Capatazia – 9h30min

São Luiz – Sociedade – 10h

São João – Sociedade -10h30min

Porongos – Comunidade – 11h

Glória – Ginásio de Esportes – 14h

São Jacó – Sociedade – 14h45min

Novo Paraíso – Igreja Nossa Senhora de Fátima – 15h30min

Novo Paraíso – Igreja Católica – 16h30min

Roteiro 2

Wolf – Campo do Tamoio – 8h

Geraldo Alta – Campo do Geraldense – 8h30min

Geraldo Baixa – Entrada da Lagoa – 9h

Costão – Capatazia – 9h30min

São José – Sociedade – 10h

Linha Lenz – Propriedade de Leandro Ohlweiler – 14h

Linha Lenz – Propriedade de Bertholdo Meinerz – 15h

Linha Lenz – Propriedade de Jaci Hauschild – 16h

Linha Lenz – Cristiano Meinerz – 16h45min

Texto: Ascom Estrela