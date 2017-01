Município repassa recurso para aquisição de equipamento moderno de cirurgia

De acordo com a Lei 3.558/2016, a Administração Municipal de Arroio do Meio concedeu o repasse financeiro de R$ 150 mil para o Hospital São José. O recurso será aplicado na aquisição de uma Torre de Videolaparoscopia, para uso em cirurgias. O repasse foi aprovado no dia 27 de dezembro de 2016, pela Câmara de Vereadores, conforme projeto encaminhado pelo Executivo.

Enfermeira do Hospital, Sirlei Beatriz da Silva, comemorou a notícia. A profissional explica que o equipamento permite procedimentos com técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, proporcionando ao paciente uma recuperação mais rápida, menor tempo de internação, menor índice de infecção e retorno mais rápido do paciente às atividades rotineiras, além de facilitar o trabalho dos profissionais de saúde.

Em visita realizada no mês de dezembro ao Hospital, o então Prefeito Sidnei Eckert e vice Áurio Scherer, junto ao Prefeito eleito para a gestão 2017/2020, Klaus Werner Schnack e sua vice Eluise Hammes, acompanharam o andamento da obra que serve de base para o projeto de instalação da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em Arroio do Meio, conforme projeto aprovado pela Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul. Guiados pelo diretor José Clóvis Soares e demais membros da equipe do HSJ, os representantes do Executivo se surpreenderam com o avanço da obra de ampliação do bloco cirúrgico, que deve ser concluída ainda no mês de janeiro.

A ampliação viabilizada nos fundos do Hospital abriga o Centro de Materiais e Esterilização (CME) e mais uma sala para o Centro Cirúrgico, interligados à estrutura já existente. A nova infraestrutura permite futura ampliação vertical, viabilizando 10 leitos de UTI Adulto Tipo II. O investimento inicial é superior a R$ 700 mil, recursos provenientes da mantenedora da Instituição. Além da ampliação física, o Hospital já adquiriu equipamentos com recursos de emendas parlamentares destinadas para o projeto da UTI e para o CME.

Texto: Ascom Arroio do Meio