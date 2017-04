Município sedia encontro micro-regional de saúde

No dia 30 de março, a Administração Municipal de Progresso, sediou um encontro micro-regional de saúde com o tema: Fronteiras do SUS: Planejamento e Gestão no Sistema de Saúde Pública 2017. O mesmo foi realizado no auditório da prefeitura, coordenado pela 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, e contou com a participação dos municípios de Progresso, Pouso Novo, São José do Herval, Boqueirão do Leão e Sério.

O objetivo do encontro foi qualificar as práticas gerenciais das Secretarias Municipais de Saúde, propondo fluxo racional para atendimento de usuários, orientando a elaboração de instrumentos de planejamento, propiciando troca de informações entre profissionais que atuam no planejamento da saúde, apresentando sistemas de regulação, orientando os processos relativos aos sistemas de informações. Conforme os participantes, o encontro foi muito proveitoso, pois houve troca de experiências, e várias dúvidas foram sanadas.

Texto: Ascom Progresso