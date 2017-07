Município sedia mais um passeio rural Vales e Montanhas

O Grupo de Turismo Rural Vales e Montanhas estará promovendo no dia 06 de agosto de 2017 um passeio por belas propriedades do município de Progresso. A atividade inclui transporte entre as propriedades, café colonial, almoço caseiro e condutor local.

O preço promocional será de R$ 65 por pessoa. Convide sua família e venha sentir a natureza de perto! Mais informações pelo fone (51) 3788-1122 com Simone ou Carolina, pelo e-mail: turismoprogresso@outlook.com ou pela página https://www.facebook.com/turismoprogresso/

Texto: Ascom Progresso