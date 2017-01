Município seleciona professores, educador infantil e servente

A administração municipal de Santa Clara do Sul realiza processo seletivo simplificado para contratação temporária. O objetivo é formar cadastro reserva (banca) para os cargos de professor de Educação Física, de Matemática, de Artes Visuais, de Português e de Séries Iniciais, além de educador infantil com Licenciatura em Pedagogia e/ou Magistério e de servente com a 6ª série (7º ano) do Ensino Fundamental concluído.

Os interessados podem se inscrever até a próxima terça-feira, dia 17, no Centro Administrativo. O horário é das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h, de segunda a sexta-feira. O edital de abertura está disponível no site www.santaclaradosul-rs.com.br, no campo “Editais”.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul