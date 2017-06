Município tem resultado positivo na geração de empregos no primeiro quadrimestre

O Ministério do Trabalho, através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgou os dados da geração de emprego no primeiro quadrimestre do ano. De acordo com as informações do portal, entre os meses de janeiro e abril de 2017, Paverama registrou 227 contratações e 186 demissões, em empregos com carteira assinada. O saldo é de 41 postos de trabalho a mais no período.

O mês de fevereiro foi o que registrou melhor resultado, com 26 admissões a mais do que desligamentos, seguido de janeiro, com 10, e março, com 5. Em abril, ocorreu o mesmo número de demissões e contratações e o saldo do mês ficou zerado.

A indústria calçadista foi a que mais empregou em Paverama. As funções que tiveram melhores saldos no período foram trabalhador polivalente da confecção de calçados, com 13 admissões a mais do que desligamentos; preparador de calçados, com 7 contratações a mais do que demissões; e costurador de calçados, com 5 admissões a mais.

Já as com piores saldos são técnico em secretariado, com 3 demissões a mais do que admissões; auxiliar de escritório, com 3 desligamentos a mais do que contratações, e alimentador de linha de produção, com 2 demissões a mais.

O resultado de Paverama no acumulado do primeiro quadrimeste é o 11º melhor, num comparativo entre 38 municípios do Vale do Taquari. Os municípios com maior geração de empregos foram Teutônia, com 500 contratações a mais; Estrela, com 285; e Lajeado, com 198. Já os piores saldos foram de Doutor Ricardo, com 42 demissões a mais do que contratações; Colinas, com 32 desligamentos a mais, e Travesseiro, com 30.

Texto: Ascom Paverama