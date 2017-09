Municípios começam a definir programação da Jornada dos Três Reis Magos

Reunidos no Salão Nobre da Prefeitura de Estrela, na tarde de segunda-feira (25), representantes deste município, de Bom Retiro do Sul, Colinas e Imigrante começaram a definir a programação da Jornada dos Três Reis Magos, denominação dada ao evento que envolverá as quatro cidades durante o período natalino. A proposta de uni-las em torno de uma programação integrada é para que os visitantes possam desfrutar do que cada uma oferece, ao mesmo tempo incrementando a economia e o turismo.

As datas já foram definidas e o roteiro vai começar por Bom Retiro do Sul no dia 2 de dezembro, que vai homenagear Baltazar. Visitação ao Parque Por do Sol e roteiro pela cidade, jantar “A noite do peixe” e encenação “O encontro com Baltazar”, além de apresentação da Orquestra Municipal, integram a programação. No dia 9 será em Imigrante, que representará Gaspar. Os eventos serão realizados no Convento Boaventura, onde haverá saudação aos visitantes, bênção ecumênica, apresentação da Orquestra Jovem e de peça teatral pelo grupo Façarte.

A Jornada dos Três Reis Magos prosseguirá no dia 16, em Colinas, que homenageará Melchior. Programação especial também está sendo definida pelos organizadores para esta data. A Jornada dos Três Reis Magos se encerra no dia 25 de dezembro, em Estrela, com a encenação do presépio em cenário característico no Parque Princesa do Vale, onde será reproduzida a estrebaria onde nasceu o menino Jesus e haverá show encerrando a programação.

Manifestação de fé

O roteiro foi criado, de acordo com a primeira-dama de Estrela, Carine Schwingel, para ressaltar a fé e a espiritualidade. Nos locais das apresentações, segundo ela, serão colocadas trechos bíblicos que vão contar a história do nascimento de Jesus para que as pessoas tenham estas informações ao longo da Jornada. Além disso, os participantes vão receber uma espécie de passaporte, que da mesma forma trará este relato. Em cada local ele receberá um carimbo e, no final, os que tiverem acompanhado todo o programa concorrerão a prêmios a serem sorteados no dia 6 de janeiro, o Dia dos Reis.

Carine salienta que, independente destes eventos, cada município continuará realizando suas programações natalinas específicas. “Queremos oferecer mais esta opção à comunidade regional, como forma de integração e manifestação da fé de nossas comunidades, e para que nosso Vale passe a fazer parte dos roteiros de Natal no Estado. Até porque cada cidade tem a sua potencialidade, e a jornada tem este objetivo: que as pessoas conheçam o que cada cidade tem a oferecer. Acreditamos que é na união e na oferta de diferentes opções que vamos conseguir ampliar os atrativos turísticos disponíveis neste período. E, quem sabe, ampliar ainda mais no ano que vem”, finaliza.

Texto: Ascom Estrela