Municípios fazem mutirão e ajudam atingidos pelas chuvas

Depois das inundações causadas pelas chuvas do início deste mês, os municípios atingidos agora precisam de ajuda para reconstrução. Cidades da Serra gaúcha arrecadaram seis toneladas de donativos, como alimentos, roupas, água, material de limpeza e brinquedos para as vítimas das enchentes.

A Defesa Civil avisa que essas famílias ainda precisam da solidariedade. Itens como água potável, alimentos, produtos de limpeza e produtos de higiene são necessários e estão entre as prioridades. O estoque da Defesa Civil já tem bastante roupa que estão sendo distribuídas para as famílias.

Além dos itens básicos, também são necessários móveis para as pessoas que perderam tudo. Deve-se observar, no entanto, para que estejam em condições de uso. As doações podem ser levadas para as coordenadorias de Defesa Civil do Estado ou nos próprios municípios afetados.

Em Porto Alegre os donativos devem ser encaminhados à Central de Doações, que fica no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), na Avenida Borges de Medeiros, nº 1501. Mais informações pelos telefones (51) 3288-6781 ou (51) 3212-2675.

Texto: Ascom RS