Museu sobre rodas retorna a Teutônia em março

No mês de março Teutônia volta a receber o “museu sobre rodas”, com a realização do 10º Encontro Nacional de Veículos Antigos. No final de semana de 11 e 12 de março, o Centro Administrativo Municipal será “invadido” pela nostalgia, com a presença de mais de 500 veículos antigos, devendo atrair cerca de 15 mil visitantes. O tradicional encontro, que integra o calendário de eventos do município, é uma realização da CIC Teutônia, com apoio da Prefeitura de Teutônia e patrocínio de Cooperativa Languiru e Poolseg Corretora de Seguros.

O evento é aberto a todas as categorias de veículos antigos e afins (automóveis, motocicletas, utilitários, caminhões e ônibus) com mais de 25 anos de fabricação, nacionais e importados, com exceção para veículos considerados clássicos. Os participantes poderão expor seus veículos fornecendo na ficha de inscrição o ano, o modelo e a marca do veículo. O local também terá espaços especiais para o 4º Encontro Sul-Brasileiro de Viaturas Militares Antigas, além de offroad e outros, assim como área específica para veículos à venda.

O Encontro Nacional de Veículos Antigos de Teutônia é considerado um dos mais importantes do Estado e tem chamado a atenção de antigomobilistas e apaixonados por veículos antigos de todo Brasil e inclusive de países vizinhos. O encontro teutoniense possui características festivas voltadas para toda família, realizado num local de beleza única, um dos pontos turísticos da região.

A infraestrutura do local terá praça de alimentação, com recepção especial para os expositores com café da manhã, palco para shows, exposições comerciais e artesanato. A programação também terá shows de bandas e artistas locais. Para os visitantes também haverá a possibilidade de conhecerem um pouco mais das belezas teutonienses, entre elas visitação ao Museu Henrique Uebel.

Destaque também para a área coberta do Pavilhão Multiuso, com 3.600m², que abriga a área comercial, como o setor de venda de peças e acessórios – o “Mercado das Pulgas” – e propicia cobertura do sol para veículos e visitantes, além dos jardins do Centro Administrativo, em seus quadrantes arborizados, e a infraestrutura disponibilizada pela CIC, com o restaurante climatizado.

Na edição anterior, realizada em março de 2015, a programação reuniu cerca de 600 relíquias do milênio passado e atraiu público de aproximadamente 12 mil pessoas durante o final de semana.

Programação

O 10º Encontro Nacional de Veículos Antigos de Teutônia inicia na manhã de sábado, dia 11 de março, a partir das 8h, com credenciamento e recepção dos antigomobilistas (o encerramento das inscrições será às 18h). Das 8h às 10h será servido o tradicional café da manhã aos antigomobilistas, com muita cuca e linguiça, no Auditório da CIC. Às 12h o almoço é livre, com o prato típico de Teutônia – Schweinebraten – servido por restaurante instalado junto à CIC, em ambiente climatizado. Às 14h acontece a abertura oficial do encontro. Em seguida, noite a dentro, o palco recebe shows e apresentações artísticas diversas. A comissão organizadora também está buscando por outras atrações, com muito rock, especialmente para a noite de sábado e tarde de domingo. Na praça de alimentação também haverá a comercialização de chopp Hopy Beer. Ainda na noite de sábado haverá confraternização com petiscos e chopp para antigomobilistas.

A tradicional premiação aos veículos destaque ocorre na tarde de domingo, a partir das 14h, seguido de show no palco principal às 16h e encerramento às 18h.

Inscrições

As inscrições antecipadas podem ser efetuadas pelo site oficial do encontro – www.carrosantigosteutonia.com.br -, na Secretaria da CIC pelo fone (51) 3762-1233, pelo e-mail carrosantigos@cicteutonia.com.br ou via Wattsapp (51) 98142-3742.

A inscrição será confirmada mediante apresentação do comprovante de depósito da taxa de R$ 50,00 por participante (Banco Sicredi, agência 0119, conta 05869-6, favorecido CIC – Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Teutônia, CNPJ 03.669.898.0001/83). O valor também dá direito a um exemplar da Revista Classic Show, um vale para café da manhã no sábado ou no domingo, entrada franca para o motorista e um acompanhante, camisa polo oficial do evento, erva-mate, um vale-chopp, entre outros.

A inscrição antecipada garante ao expositor um melhor posicionamento dos seus veículos no local, considerando critérios da organização. Os clubes de marcas podem efetuar inscrição antecipada de todos os participantes, possibilitando que a organização garanta um espaço para que todos os veículos fiquem juntos.

Voluntários irão auxiliar nas cobranças de ingressos na bilheteria, cujo retorno financeiro após o evento será destinado a entidades beneficentes do município. A divulgação do evento está sendo intensificada nas redes sociais e participação da comissão organizadora em outros encontros.

Também haverá área especial para motorhomes e acampamento. A rede hoteleira de Teutônia e região está sendo preparada e deverá receber hóspedes de diferentes regiões gaúchas e de outros estados, inclusive de países vizinhos, repetindo o que ocorreu nas edições anteriores, quando o evento contou com a participação de antigomobilistas vindos da Argentina e do Uruguai. O translado de antigomobilistas participantes e acompanhantes inscritos no evento e hospedados nos hotéis de Teutônia será gratuito.

Outras novidades ainda estão sendo planejadas. Patrocinadores interessados em participar do plano de mídia do 10º Encontro Nacional de Veículos Antigos devem procurar a comissão organizadora na CIC Teutônia.

Texto: Ascom CIC Teutônia